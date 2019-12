Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle , dovrebbe con ogni probabilita' essere in Calabria , dove a breve si vota per le regionali, il 13 dicembre prossimo. L'appuntamento con i suoi si svolgera' a Catanzaro. E'quanto si apprende in ambienti vicini a M5s.(AGI)

Dettagli Creato Venerdì, 06 Dicembre 2019 20:37