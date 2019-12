La Calabria all’assemblea nazionale di Federterme

Mimmo Lione, Amministratore unico delle Terme Sibarite, unico rappresentante del comparto termale calabrese all'assemblea nazionale dei soci di Federterme ospitata oggi (mercoledì 4 dicembre) nella sede nazionale di Confindustria a Roma.

Confrontandosi con il neo eletto presidente nazionale di Federterme Massimo Caputi (nella foto) sulla attività di promozione del settore termale nell'ambito della campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy e sulla necessità di arrivare anche in Calabria ad un brand unico delle terme regionali, Lione ha invitato Caputi all'inaugurazione della nuova SPA nello stabilimento termale nel centro storico di Cassano allo Jonio, in programma per i primi mesi del 2020 in occasione dei 70 anni dall'avvio del lavori di costruzione dell'attuale sito delle Terme Sibarite.

