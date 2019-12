Spostamento fermata bus da Roma Tiburtina, Oliverio scrive alla Raggi

Il presidente della Regione Mario Oliverio interviene nel merito dello spostamento dal piazzale della stazione Tiburtina di Roma alla fermata Anagnina del terminal degli arrivi e partenze per le autolinee da e per le regioni del Sud Italia e ne chiede la revoca con una lettera indirizzata alla sindaca della capitale Virginia Raggi.

"Mi corre l'obbligo segnalarLe – scrive Oliverio – che trasferire dalla stazione Tiburtina alla fermata Anagnina le autolinee in viaggio da e per le regioni del Sud è una scelta che provocherà gravi difficoltà a tutti coloro che si recano a Roma dal meridione e viceversa.

L'utenza interessata è costituita per lo più da studenti, lavoratori e famiglie, oltre a viaggiatori che si spostano per motivi sanitari. Si tratta di categorie fragili che non dovrebbero essere sottoposte a ulteriori disagi.

Pur comprendendo le ragioni alla base di tale scelta, le chiedo di voler rivedere la decisione in considerazione delle gravi difficoltà che creerebbe ai cittadini della Calabria".