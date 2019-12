"E' tempo che Forza Italia indichi un nome valido per la Presidenza della Regione Calabria. Lo chiediamo a nome della Lega Calabria e dell'intera popolazione". Lo afferma, in una dichiarazione, il Coordinatore della Lega Calabria, il deputato Cristian Invernizzi. "Dopo i disastri del Pd - aggiunge - la Calabria deve poter guardare al futuro con ottimismo, presentando alle prossime elezioni persone che sappiamo rappresentare e guidare al meglio la Regione. Da Forza Italia aspettiamo che ci venga indicato un nome valido per questo importante ruolo. Forza Italia amministratori validi e con esperienza ne ha e, soprattutto, che hanno amministrato le loro citta' senza portarle al dissesto". "Non si puo' attendere ancora - conclude Invernizzi - continuando a non permettere ai calabresi di conoscere chi sara' il prossimo candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra".

"Forza Italia ha indicato all'unanimita' il candidato presidente per le regionali della Calabria: si chiama Mario Occhiuto". Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata Jole Santelli, coordinatrice regionale per la Calabria di Forza Italia. "Un nome di prestigio voluto da tutto il partito - aggiunge Santelli - che abbiano offerto con quel rispetto necessario tra alleati. Confidiamo che la Lega possa convergere su questo nome, in grado di far vincere il centrodestra in Calabria".