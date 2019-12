Regionali, Giudiceandrea: "Trovare quadra attorno a Callipo"

"La candidatura di Callipo scompagina e spariglia le carte dello scenario politico regionale noto a noi fino ad adesso restituendo al Pd la credibilità giusta per affrontare la ormai prossima campagna elettorale per le regionali.

Callipo è un imprenditore valente, un magnate generoso (sono pochi quelli come lui e Olivetti che dividono gli utili di produzione con i dipendenti), un uomo che ha preferito sponsorizzare gli sport cosiddetti minori, rifuggendo dalle insistenti sirene del calcio.



Uno che si è fatto da solo, come si diceva un tempo.

Io sono convinto che se riuscissimo, insieme a Callipo, a trovare la quadra con gli altri potenziali candidati di centrosinistra e di area civica, le elezioni regionali sarebbero alla nostra portata, nuovamente, come cinque anni fa.

Ed allora, in continuità con quanto già in precedenza affermato, tentato e perseguito invano fino ad ora, come area Futura Calabria non possiamo che assicurare il nostro apporto al candidato ufficiale del Partito Democratico, Pippo Callipo, auspicando che gli altri protagonisti in campo, tutti parimenti meritevoli di attenzione, possano dare il proprio contributo sereno alla vittoria contro il centrodestra calabrese sempre più leghista". Lo afferma in una nota Giuseppe Giudiceandrea, consigliere regionale.