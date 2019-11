Regionali, domani Aiello incontra meetup regionali M5S

Il candidato presidente alla Regione Calabria del Movimento 5 Stelle, il docente dell'Unical Francesco Aiello, partecipera' domani ad un incontro con i meetup calabresi in vista della prossima campagna elettorale. Oggi, secondo quanto si e' appreso, Aiello si e' incontrato con il deputato M5S Paolo Parentela, coordinatore del Movimento per le elezioni regionali in Calabria, per mettere a punto gli aspetti organizzativi dell'incontro di domani

