Wanda Ferro commissario regionale FdI in Calabria, Mastroianni: “Persona di elevato spessore politico”

Il componente dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, Raffaele Mastroianni, rivolge un "sentito augurio di buon lavoro all'appena nominato nuovo Commissario Regionale, On. Wanda Ferro, persona di elevato spessore culturale e politico e con alle spalle la giusta esperienza derivante dai diversi incarichi politici ed amministrativi ricoperti fino ad oggi".

"Questo prestigioso riconoscimento politico, voluto dall'On. Giorgia Meloni - afferma il Mastroianni - premia l'impegno costante profuso dall'On. Ferro nella sua lunga ed autorevole attività politica istituzionale, ma anche per gli ottimi risultati ottenuti nelle varie competizioni elettorali di Fratelli d'Italia in tutta la regione, che hanno visto l'On. Ferro impegnarsi senza mai risparmiarsi, sempre in prima linea a fianco dei componenti dei vari circoli provinciali e cittadini. Queste doti, unite alla sua grande esperienza politica e ad una profonda conoscenza delle dinamiche del territorio, le consentiranno di tutelare il bene comune di questa nostra Regione e di valorizzare al meglio il lavoro dei vari dirigenti provinciali e cittadini della Calabria. Secondo il componente dell'Assemblea Nazionale del partito della Meloni, la crescita esponenziale di Fratelli d'Italia ottenuto è il frutto di un lavoro di squadra. Pertanto, tale risultato ci consente di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle imminenti elezioni regionali, dove Fratelli d'Italia oggi degnamente rappresentato, può sedersi con pari dignità al tavolo con le altre forze politiche, potendo rivendicare con forza anche la presidenza della Regione Calabria, con una candidatura che guardi all'interesse di questa nostra terra, quale quella dell'On. Ferro, così da liberare la nostra Regione da una amministrazione di sinistra e dando prospettive di lavoro e di sviluppo al nostro territorio. Infine, un ringraziamento va rivolto anche ad Ernesto Rapani per il lavoro svolto ed un augurio per la sua scesa in campo alle prossime competizioni regionali, che lo vedono candidato nella circoscrizione di Cosenza a consigliere regionale per Fratelli d'Italia".

