Violenza donne: ripartiti 30 mln per case rifugio

Il riparto di 30 milioni per il 2019 destinati ai centri anti violenza e alle case rifugio e' avvenuto stamane in Conferenza delle Regioni. "E' un segnale importante che arriva pochi giorni dopo la Giornata internazionale per la violenza contro le donne - ha spiegato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che oggi ha presieduto la Conferenza - in una fase purtroppo drammaticamente segnata dalla recrudescenza della violenza di genere e dall'incremento dei femminicidi". Dieci milioni contribuiranno al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni Regione. Altri 10 milioni serviranno per le case rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni Regione. Infine, 10 milioni saranno ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coerentemente con gli obiettivi del piano per gli interventi operativi di cui al Piano strategico nazionale sula violenza maschile contro le donne per specifici interventi sui territori sulla base dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamenti 2019 per Centri Anti Violenza (Cav) e Case rifugio: ---------------------------------------------------------------- Regione Totale ---------------------------------------------------------------- Abruzzo euro 473.293,10 Basilicata euro 196.235,07 Calabria euro 549.305,41 Campania euro 2.146.888,48 Emilia-R euro 1.986.567,75 Fvg euro 573.304,86 Lazio euro 1.362.521,58 Liguria euro 478.272,95 Lombardia euro 3.030.963,77 Marche euro 518.172,02 Molise euro 117.316,73 P.A. Bolzano euro 262.676,22 P.A. Trento euro 104.452,74 Piemonte euro 1.172.919,00 Puglia euro 1.272.817,53 Sardegna euro 462.844,99 Sicilia euro 1.894.740,92 Toscana euro 1.414.527,57 Umbria euro 334.482,42 VdA euro 58.568,59 Veneto euro 1.589.128,29.

Dettagli Creato Giovedì, 28 Novembre 2019 13:18