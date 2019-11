Concluso il progetto “I’mNotFake-Come difendersi dalle fake news”

Volge al termine il progetto "I'mNotFake – Come difendersi dalle fake news" organizzato e promosso nelle scuole superiori vibonesi dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) in collaborazione con l'associazione culturale "Colorimusicali". È stato un mese particolarmente intenso quello di novembre, con incontri partecipati dagli studenti dei vari istituti superiori di Vibo Valentia ai quali il Corecom ha voluto riservare l'opportunità – tramite lezioni tenute da professionisti del settore - di apprendere le nozioni necessarie al fine di acquisire gli strumenti utili per distinguere le notizie vere da quelle false e difendersi da queste ultime, arginando rischi e pericoli nei quali si può incorrere, soprattutto con l'uso del web. Gli istituti tecnici Geometri ed Industriale, il liceo scientifico "Berto", il tecnico economico "Galilei", il liceo statale "Capialbi", l'istituto professionale per i servizi commerciali e turistici "De Filippis – Prestia" e quello Alberghiero "Gagliardi" hanno aderito all'iniziativa promossa dal Corecom e hanno accolto con entusiasmo gli esperti Bruno Cutrì (ingegnere informatico), Laura Pugliese (avvocato) e Maria Laura Barbuto (giornalista) che hanno portato a termine il progetto "#I'mNotFake – Come difendersi dalle Fake News" . Nei vari incontri, teoria e pratica si sono intrecciate e, da parte degli studenti, sono stati notevoli l'interesse e la partecipazione, per argomentare la problematica con la quale, ogni giorno, gli stessi si ritrovano a fare i conti. Ecco perché, il Corecom e l'associazione vibonese "Colori musicali" della presidente Letizia Pagano, hanno promosso l'iniziativa in modo che con essa si potessero indagare gli aspetti comunicativi ed informativi, tecnici e legali nella valutazione delle conseguenze determinate dalla cattiva informazione e, nello specifico, dalle fake news. Nell'epoca del digital e del visual, il tempo dedicato alla lettura si è ridotto notevolmente, motivo per il quale, in diversi settori della vita quotidiana, le notizie false hanno preso piede inibendo lo sviluppo della capacità critica e facendo leva sull'emotività degli utenti. Gli studenti hanno appreso la differenza tra la verità intesa come obiettivo proprio della professione giornalistica e, più in generale, del mondo della comunicazione e la post verità, considerata, invece, strumento utilizzato per raggiungere fini personali, economici, politici, sociali e per pervenire, dunque, alla manipolazione delle masse ed al loro consenso passivo. Durante le lezioni, i ragazzi – con il supporto di slide e video – hanno avuto la possibilità di comprendere, interiorizzare ed applicare le regole d'oro della buona informazione, mediante apposite esercitazioni che hanno riguardato il processo di verifica – compreso quello relativo alle fonti ed all'identità dell'autore - al quale deve essere sottoposta ogni notizia prima di essere considerata vera ed essere condivisa. Le lezioni, in ogni scuola, si sono trasformate in un vero e proprio dibattito al quale gli studenti hanno partecipato attivamente, portando all'attenzione degli esperti anche testimonianze dirette delle proprie esperienze. Per concludere nel migliore dei modi il progetto, si terrà prossimamente una seduta plenaria alla quale saranno invitate a partecipare tutte le scuole che hanno aderito all'iniziativa e, in seguito all'evento, sarà creato un apposito "manuale di igiene informatica", fruibile direttamente online, affinché ognuno abbia la possibilità di consultare i materiali utilizzati durante gli incontri nei vari istituti superiori vibonesi e considerarli punto di riferimento per contrastare la diffusione delle notizie false e tendenziose.

