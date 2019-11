Consiglio regionale, parere favorevole della II Commissione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione

La seconda Commissione consiliare, 'Bilancio, programmazione economica, e attività produttive, affari dell'Ue e relazioni con l'estero', presieduta dal consigliere Giuseppe Aieta, ha espresso parere positivo sulla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale recante "l'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022".

L'organismo, nel corso dei lavori ha inoltre espresso parere positivo al Rendiconto dell'esercizio 2018 dell'Arcea, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura; al Rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario del 2018 ed alla proposta di legge di iniziativa del consigliere Francesco D'Agostino per la riperimetrazione dei confini territoriali dei comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco. Su tutti i provvedimenti approvati ha espresso voto contrario il consigliere Fausto Orsomarso.

Ai lavori della Commissione erano anche presenti i consiglieri D'Acri, Battaglia e Nucera. Per la Giunta regionale era presente l'assessore al Bilancio Maria Teresa Fragomeni e il direttore del dipartimento Filippo De Cello.

La seconda Commissione riprenderà domattina, dalle ore 10,00 a Palazzo Campanella i propri lavori.