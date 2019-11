Wanda Ferro nominata commissario regionale di Fratelli d’Italia in Calabria

La deputata Wanda Ferro e' stata nominata commissario regionale di Fratelli d'Italia in Calabria. "Faccio i miei auguri di buon lavoro a Wanda Ferro - afferma in una nota il deputato Fdi Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia - per la nomina, da parte del presidente Giorgia Meloni, a Commissario regionale di Fratelli d'Italia in Calabria. Grazie alla sua lunga e importante esperienza politica sono sicuro che svolgera' questo nuovo incarico nel migliore dei modi e con la professionalita' che la contraddistingue. Ringrazio Ernesto Rapani, che con sensibilita', essendo candidato alle prossime elezioni regionali ha chiesto di poter essere sostituito alla guida del partito durante la campagna elettorale, e Edmondo Cirielli, che affianchera' il Commissario regionale nella formulazione delle liste".

Dettagli Creato Mercoledì, 27 Novembre 2019 17:26