Sanità, il progetto da 15 mln per ridurre le liste d’attesa in Calabria

La costituzione di un unico Cup regionale e di un "percorso di tutela del paziente" finalizzato a ridurre le liste di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. E' questa la finalità di un progetto della Regione Calabria approvato dal ministero della Sanita' e finanziato con circa 15 milioni di euro, di cui i primi 4 saranno erogati agli inizi di dicembre. A darne notizia, come riportato dall'Agi, e a illustrare i dettagli del progetto e' stato il direttore generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute, Antonio Belcastro, a margine di un'iniziativa alla Regione: il progetto della Regione Calabria e' tra i nove ritenuti "conformi" dal ministero. "Si tratta - ha spiegato Belcastro - dell'attivazione di misure per abbattere i tempi di attesa mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie".

"Il progetto si struttura in due fasi: la prima e' l'istituzione di un "percorso di tutela del paziente" che - ha aggiunto Belcastro - "prevede, tra l'altro, la separazione delle agende per le 'prime visite' da quelle di 'controllo'. La prenotazione di visite e prestazioni di controllo, qualora necessaria, dovra' essere obbligatoriamente programmata al momento della conclusione della prima visita o prestazione da parte dello specialista che prende in carico il paziente. La prima visita, prenotata direttamente dal medico specialista o dal medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta e correlata a patologie che richiedono un controllo successivo a un inquadramento diagnostico nonche' la visita finalizzata a un approfondimento diagnostico, devono necessariamente essere correlate tra di loro e riconducibili al soggetto prescrittore di riferimento. Si tratta - ha specificato il dg del Dipartimento - della vera presa in carico del paziente". L'altro "cardine" di questo progetto - ha poi rilevato Belcstro - "e' un 'sovra' Cup regionale, quindi un Cup unico per tutta la regione, e anche questo contribuira' a ridurre i tempi d'attesa e ad omogeneizzare i comportamenti. Abbiamo anche previsto una semplificazione e una velocizzazione nei pagamenti utilizzando il nodo 'PagoPa' oltre che strumenti online con carta di credito, addebito su conto corrente bancario e altre forme di pagamento elettronico (Sisal-Lottomatica-sportelli bancomat). Insomma - ha concluso il dg del Dipartimento regionale Tutela - si tratta di strumenti ideati nell'ottica di un'autentica sanita' di prossimita' e di qualita' che avvicina il cittadino alle strutture sanitarie. E l'approvazione del ministero e' un importante riconoscimento per la Regione Calabria, se si considera che solo altre 9 Regioni l'hanno ottenuto".