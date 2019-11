Si concludono le attività di promozione della Calabria in Canada, venerdì la tappa finale a Vancouver

Con la tappa finale di Vancouver si concludono le attività di promozione in Canada del progetto Wine and Travel Italy presents Calabria, finanziato dalla Regione Calabria - settore internazionalizzazione, ed è parte della strategia complessiva di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale messo in campo dal Presidente Mario Oliverio in sinergia con la rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero nel biennio 2018-2019.

Venerdì 29 novembre 2019 a Vancouver si svolgerà la giornata di presentazione e lancio dei pacchetti turistici costruiti dagli operatori canadesi che hanno partecipato all'incoming in Calabria dello scorso maggio. In totale, sono stati costruiti 23 pacchetti, che coprono sia il mercato del Canada atlantico, sia il mercato del Canada della sponda del Pacifico. I pacchetti hanno l'enogastronomia quale fil rouge e attrattore esperienziale più importante. Per facilitare la comunicazione e l'accreditamento della Calabria quale nuova destinazione del turismo esperienziale canadese, il progetto Wine and Travel Italy presents Calabria ha anche sviluppato un piano di comunicazione digitale fortemente targettizzato veicolato dal portale www.wineandtravelitaly.com

L'evento di Vancouver fa seguito ad una settimana di workshop, sessioni b2b e b2c che si è svolta a Montreal in contemporanea alla settimana della cucina italiana nel mondo. La tappa di Montreal ha coinvolto anche un gruppo di quindici produttori vitivinicoli interessati al mercato canadese ed alla promozione del binomio prodotto/territorio. La presenza di Enoteca Regionale casa dei Vini di Calabria agli eventi, ha contribuito a facilitare la comunicazione efficace delle produzioni vitivinicole regionali.

Complessivamente, oltre 300 partecipanti selezionati hanno partecipato alle attività dedicate alla Calabria, tra operatori di settore, media, appassionati wine and food lovers.

Solo nei primi giorni di comunicazione e promozione web, sono stati raggiunti oltre 350.000 potenziali consumer e turisti canadesi.