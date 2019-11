Il 28 novembre riunione del Consiglio Regionale: nuovo tentativo sulla doppia preferenza di genere

Il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha convocato l'Assemblea a Palazzo Campanella per giovedì 28/11/2019 alle ore 14,00, con il seguente ordine del giorno dei lavori:

1) ORDINE DEL GIORNO a firma del Consigliere regionale Sergio 'In merito ai tirocinanti dell'amministrazione della giustizia; ai tirocinanti degli enti locali rientranti nell'ex Bacino dei percettori di mobilità in deroga; ai tirocinanti MIBACT; ai lavoratori in servizio presso il MIUR; in ordine alla storicizzazione dei precari della Regione';

2) Proposta di Legge n.466/10^ di iniziativa del Consigliere F. D'AGOSTINO recante: " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) "

3) Proposta di Legge n.474/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) e lettera e) comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "

Relatore: G. AIETA

4) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.274/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013. Rettifica D.G.R. 467/2018. Approvazione del Piano Finanziario e presa atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma "

Relatore: G. AIETA

5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 281/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: 'Rendiconto esercizio 2018 dell'Azienda Calabria Verde'; Relatore: G. AIETA

6) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.282/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019) 1752 final del 28.2.2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo 'POR Calabria FESR FSE' per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' per la regione Calabria in Italia "

Relatore: G. AIETA

7) Proposta di Legge n.430/10^ di iniziativa del Consigliere M. D'ACRI recante: " Norme per il sostegno e la valorizzazione dell'agricoltura familiare "

Relatore: G. AIETA

8) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.278/10^ di iniziativa D'Ufficio recante: " Nomina di un membro effettivo ed uno supplente – iscritti all'albo dei revisori dei conti - del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) (art. 6, comma 1, legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66) "

9) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.279/10^ di iniziativa D'Ufficio recante: " Nomina di un membro effettivo ed uno supplente – iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – di Revisore unico dei conti, costituito in forma monocratica, dell'Azienda Calabria Verde (art. 7, comma 1, legge regionale n. 25/2013 per come sostituito dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43) "

10) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.280/10^ di iniziativa D'Ufficio recante: " Nomina del Presidente e di un membro effettivo del Collegio sindacale della Fincalabra S.p.A. (art. 3, comma 6, lett. b) legge regionale 11 maggio 2007, n. 9) "

La prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" presieduta dal consigliere Franco Sergio, ha approvato all'unanimità una risoluzione di indirizzo alla Conferenza dei capigruppo per un eventuale inserimento nella prossima seduta di Consiglio regionale di giovedì 28 novembre della proposta di legge contenente "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale "n.408/10^".

Al centro dei lavori dell'organismo consiliare, le audizioni di Tonia Stumpo, consigliera di parità; Raffaella Rinaldis, direttore "Fimmina TV"; Sandro Vitale, presidente ANPI Reggio Calabria e Maria Rita Stilo in rappresentanza della Commissione regionale Pari Opportunità sull'esame abbinato delle due proposte di legge in materia pervenute al tavolo della presidenza. Le proposte, pur nella differente dicitura, rispondono allo stesso spirito ed obiettivo: quella di iniziativa dei Consigli comunali di Bovalino, Verzino, Ricadi e quella del Consiglio comunale di Catanzaro. "Abbiamo dato un segnale concreto di condivisione sulla parità di genere da valorizzare – esordisce il presidente Franco Sergio- nel rispetto dei principi costituzionali; di civiltà giuridica e di equità sociale. Era il massimo che questa Commissione potesse fare visto che la seduta era interamente dedicata alle audizioni. D'altra parte, per quanto riguarda la mia persona, mi sono sempre espresso pubblicamente in questa direzione, secondo le ragioni di rappresentanza equilibrata tra uomini e donne in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche", conclude il presidente Sergio, ringraziando gli Uffici del Consiglio regionale "per la proficua collaborazione offerta in questi anni".

La seduta si era aperta con il parere favorevole dei componenti alla proposta di legge n.340/10^ di iniziativa del consigliere D'Agostino sulla modifica dei confini territoriali dei Comuni di Reggio di Calabria e Roccaforte del Greco della Città Metropolitana di Reggio di Calabria.

Infine, è stata rinviata all'esame di merito della Commissione anti 'ndrangheta, la valutazione di due emendamenti proposti dal presidente Sergio di modifica alla legge regionale n. 9 del 2018, articolo 16, sezione terza e di interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico.