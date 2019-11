Maltempo in Calabria, riaperto svincolo autostrada A2

E' ripreso regolarmente il traffico sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Lo svincolo di Falerna, chiuso in entrata e poi in uscita in direzione nord per l'allagamento della sede stradale e la presenza di detriti, e' stato riaperto. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas per il ripristino della viabilita'.

Dettagli Creato Lunedì, 25 Novembre 2019 15:11