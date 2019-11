La Regione Calabria parteciperà a "L'artigiano in fiera"

La Regione Calabria sarà presente anche quest'anno a "L'Artigiano in Fiera" che si terrà dal 30 novembre all'8 dicembre 2019, presso i padiglioni della Fiera di Milano a Rho con i suoi artigiani e i suoi prodotti valorizzando le produzioni e le eccellenze del territorio calabrese che verranno impreziosite da esibizioni artigianali dal vivo e dalla gastronomia delle aziende della nostra regione.

Proprio l'imminente sbarco a "L'Artigiano in Fiera" è stato al centro di una riunione operativa a cui hanno partecipato Fortunato Varone, dirigente generale del Dipartimento di Presidenza della Regione Calabria; Gina Aquino dirigente del Settore Internazionalizzazione del Dipartimento di Presidenza della Regione Calabria; Antonio Carbone funzionario dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria; per lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione Gianni Guido; Andrea Rivoltella di Ge. Fi. la società che gestisce "L'Artigiano in Fiera" e Silvano Barbalace Segretario Regionale di Confartigianato Calabria che curerà la parte organizzativa della partecipazione della Regione Calabria.

Una riunione in cui si sono discusse e ribadite le prospettive di un evento così importante per l'artigianato italiano e, in particolare, per quello calabrese che anche per l'edizione 2019 vedrà la Calabria e le sue produzioni protagonista.

La partecipazione della Regione Calabria a "L'Artigiano in Fiera" con la collaborazione di Confartigianato Calabria permetterà anche in questa edizione di rappresentare e promuovere, a livello internazionale, la grande sapienza artigiana della Calabria.

Una presenza che consolida e rafforza l'impegno della Regione Calabria nella valorizzazione internazionale dell'artigianato, del tessuto produttivo e delle imprese calabresi.

"L'Artigiano in Fiera" è uno dei più importanti eventi mondiali dedicati all'artigianato con numeri da record, solo nell'edizione del 2018 i visitatori sono stati quasi due milioni. Un evento estremamente interessante per promuovere le produzioni e le imprese produttive, perché i protagonisti sono proprio queste che hanno la possibilità non solo di proporre direttamente i propri prodotti ma creare importanti relazioni e scambi con migliaia di consumatori.

Da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre ad accogliere i tantissimi visitatori oltre alla presenza degli stand dei produttori, nello spazio Istituzionale del Padiglione 3, si alterneranno esposizioni, lavorazione in diretta di artigiani, nonché animazione musicale e degustazioni.