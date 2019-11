Regionali, il ministro Speranza: “Rafforzare alleanza con il M5S in Calabria e in Emilia”

"Credo che dobbiamo rafforzare ancora questa alleanza politica. Non mi rassegno all'idea che non si vada insieme uniti alle prossime elezioni regionali. Dobbiamo farlo in Emilia, dobbiamo farlo in Calabria, dovremmo farlo in tutte le regioni che vanno al voto da qui a pochi mesi". Lo ha detto a Lecce il ministro Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Articolo Uno. "Io credo - ha aggiunto - in questa possibilita' di dialogo tra M5S e centrosinistra. Penso che abbiamo un programma comune, condiviso, che parte dalla difesa dei valori fondamentali della nostra Costituzione e penso che insieme possiamo fare ancora un ottimo lavoro nell'interesse del Paese".

Dettagli Creato Sabato, 23 Novembre 2019 19:45