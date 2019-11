Regionali, Salvini: “Come vinsi caffè in Umbria, lo farò anche in Calabria”

"Come ho vinto qualche caffe' dopo la vittoria in Umbria conto di vincerne altrettanti dopo quella in Emilia Romagna. E in Calabria": lo ha detto Matteo Salvini parlando a Perugia alla festa della Lega dopo il successo alle elezioni regionali. "Sono due Regioni a guida di sinistra - ha aggiunto - dove daremo il massimo. Ancora non ho capito se i 5 stelle ci sono, cosa fanno o non fanno...". "A Grillo - ha affermato il leader della Lega - e' scappata la verita' e ha detto: 'chiederemo il voto per beneficienza perche' la destra e' pericolosa'. Capite che per il futuro di Emilia e Calabria e' un programma di assoluto livello e spessore, 'votateci per pieta' perche' quelli la' sono brutti, cattivi e fascisti'".

Dettagli Creato Sabato, 23 Novembre 2019 19:43