Regionali, Morelli (M5S): "Aiello? Inaccettabile. Mia candidatura unica proponibile"

"Nulla da dire sulla persona, però non ha i requisiti politici Per guidare il Movimento". Così l'avvocato Ugo Morelli parla della candidatura di Francesco Aiello e chiede agli iscritti di scegliere e votare quale candidato a Presidente Regione Calabria vogliono.

"La designazione di tale sconosciuto prof Aiello è inaccettabile e inammissibile, perché fatta dall'alto, senza votazione iscritti".

"Non può essere candidato in lista con simbolo m5s, perché non è iscritto a partito. Mai visto nel m5s. Mai visto in nessuna campagna elettorale. Presenterò reclamo in tutte le sedi competenti per annullamento designazione. Il candidato deve essere iscritto certificato del m5s, nonchè scelto e votato da iscritti m5s con primarie pubbliche.

In subordine una commissione neutrale potrebbe valutare i cv degli aspiranti candidati a Presidente, in possesso dei requisiti politici del m5s.

Pertanto a oggi unica candidatura valida è quella del sottoscritto".