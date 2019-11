Regionali, Sposato: "Candidarsi da soli spiana strada populisti"

"Candidarsi da soli in Calabria significa spianare la strada alle derive populiste". Lo sostiene , con un post sulla sua pagina di Facebook, il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato. "In queste ore - afferma Sposato - serve uno sforzo per riprendere il dialogo tra le forze di Governo del Paese per la Calabria. Il silenzio del Partito Democratico non e' comprensibile e il movimento 5 stelle deve avere piu' umilta' e responsabilita' verso la Calabria. Serve uno sforzo di responsabilita' ed occorre riportare la discussione sui programmi e sulle gravi emergenze della regione, a partire dal lavoro, legalita' e sanita'". "Nessuno, da solo - conclude il segretario generale della Cgil calabrese - e' autosufficiente".

Dettagli Creato Sabato, 23 Novembre 2019 11:41