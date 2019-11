Regionali, il ministro Speranza: “Grave errore divisione tra Pd e cinquestelle”

"Insisto che bisogna ancora lavorare, non alzare muri e continuare a confrontarci per trovare le condizioni per una convergenza. Secondo me sarebbe un errore grave dividere questo campo che sta sostenendo l'azione di governo ed e' la vera alternativa alla destra. Sono per non rassegnarsi e trovare soluzioni possibili che uniscano anziche' dividere". Lo dice Roberto Speranza, ministro della Salute e segretario di Articolo 1, interpellato al telefono sulla scelta del M5S di correre da solo in Emilia Romagna e Calabria.

Dettagli Creato Venerdì, 22 Novembre 2019 20:59