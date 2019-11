Reddito di cittadinanza, Ferrara (M5S): “Un aiuto concreto per tantissimi calabresi”

"Sono ottimista su quelli che potrebbero essere gli effetti del Reddito e pensione di cittadinanza erogati a circa 64mila beneficiari calabresi". L'eurodeputata del Movimento 5 stelle, Laura Ferrara, commenta positivamente le previsioni della filiale calabrese di Bankitalia che parla di un incremento dei consumi anche grazie alle misure di sostegno varate da quando al Governo c'è il Movimento 5 stelle.

"Circa l'8% delle famiglie residenti in Calabria beneficia di reddito o pensione di cittadinanza. Una fascia importante della popolazione calabrese che evidentemente finora ha vissuto sotto la soglia di povertà e oggi si vede restituita la dignità e la possibilità di migliorare la propria vita. I consumi, in particolare di beni primari quali farmaci, cibo e indumenti, non potranno che subire un incremento, a dimostrazione – conclude la Ferrara – che misure come il Reddito di cittadinanza, già ampiamente diffuse in quasi tutta Europa, agiscono in maniera positiva sull'intera economia dei territori".

19 Novembre 2019