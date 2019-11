Ecco “Taste of Calabria, conversando tra le eccellenze calabresi”

Un successo senza precedenti. Eppure si è trattato di una primissima edizione. Stiamo parlando di "Taste of Calabria", la fiera del food, del territorio e dell'innovazione. Conversazioni, così le hanno amabilmente definite le due anime della kermesse di venerdì scorso al Castello svevo di Cosenza Pietro Pietramala e Corrado Rossi, tra i migliori talenti calabresi. Un percorso emozionale attraverso cui, in una sorta di talk show condotto dal giornalista Francesco Mannarino, si sono avvicendati chef, istituzioni, presidenti, fondatori e "menti" pensanti di una Calabria positiva. Che c'è. Cresce ogni giorno. Giovane e meno giovane. Un evento dedicato alla promozione, dunque. Due giorni per scoprire e far scoprire la nostra Regione esaltando progettualità e modelli ispirati a produzioni locali. Nuovi scenari dell'agrifood di qualità, del manifatturiero creativo per facilitare dialogo e incontri tra aziende, operatori del settore, cittadini. Questo l'obiettivo pienamente centrato da Pietro e Corrado. Hanno chiamato gli amici, sorseggiato con loro pubblicamente un bicchiero di vino e scambiato opinioni, conoscenze, saperi. Con loro il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri; l'assessore alla Crescita urbana del Comune di Cosenza Loredana Pastore; Giovanni Misasi presidente dell'associazione "Biologi senza frontiere", Pietro Tarasi presidente del Consorzio di Tutela della patata della Sila; Gianni Guido del pastificio "Forte", Emanuele Mancuso chef ormai super premiato, Danilo Verta, fondatore di Vita Calabra Tours e davvero tanti altri "attori" protagonisti che hanno raccontato, con uno story telling tutto particolare, le loro iniziative ed i loro sogni realizzati. Così come le tradizioni e le inclusioni di Emily Amantea, dell'Aipd, Benedetta Linardi, Pina Oliveti, Giovanni Bilotti. Immancabile lo showcooking e le degustazioni a km zero della Maccaroni chef Academy, le musiche di Francio Siciliano e le atmosfere di un castello davvero magico. Uno scrigno di successi.

