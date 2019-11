Martedì 19 alle ore 17, nella nuova sede Confapi Calabria, ci sarà la cerimonia di consegna della Tessera onoraria di Confapi al campione Francesco Sesso. "Svelandoci con la sua Arte i fondali marini compie l'impareggiabile impresa di promuovere la tutela del nostro Pianeta e dei suoi tesori più nascosti", questa la motivazione del riconoscimento, fortemente voluto dal presidente Confapi Calabria Francesco Napoli. Il cosentino Francesco Sesso ha trascinato la nazionale di fotografia subacquea alla vittoria del titolo mondiale 2019 ai campionati del mondo di Tenerife. Francesco Sesso ai mondiali di Tenerife ha colto anche un successo personale vincendo l'argento nella categoria macro. «Si tratta di una grande impresa per il nostro campione – ha rimarcato Francesco Napoli – con la tessera onoraria – ha aggiunto – omaggiamo chi ha portato sul tetto del mondo il nostro territorio. Un esempio che ha testimoniato come la passione, unita al sacrificio e all'impegno, conduce a importanti risultati, che hanno inoltre premiato un grande lavoro di squadra che vi è stato, sia prima che durante la competizione. Come Confapi Calabria – ha concluso Napoli – vogliamo supportare Francesco Sesso e tutte le eccellenze che, nei vari ambiti professionali e quindi anche sportivi, riescono a essere estremamente preziosi per la nostra terra».

Dettagli Creato Domenica, 17 Novembre 2019 11:32