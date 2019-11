Siclari (FI): "Basta odio sul web, solidarietà a Tajani"

"Il linguaggio di odio che ormai spadroneggia sui social non è tollerabile, soprattutto se rivolte a chi difende i valori di libertà e democrazia. In tal senso esprimo massima vicinanza e solidarietà al presidente Antonio Tajani per le squallide minacce ricevute".

Il senatore forzista Marco Siclari difende a spada tratta l'operato del leader azzurro che, ancora una volta, "si sta schierando contro ogni forma di dittatura e, certamente, non abbasserà il tiro dopo quest'ennesimo attacco. Sta a noi, che rappresentiamo i cittadini, condannare questo uso improprio dei social e difendere i valori di libertà e tolleranza", ha concluso il senatore azzurro.

