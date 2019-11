Zonadem Calabria lancia una raccolta fondi per Venezia

"Le immagini di Venezia devastata dall'acqua alta non possono lasciarci indifferenti: di fronte allo sfregio subito da una citta' che e' patrimonio del nostro spirito, Zonadem Calabria lancia una sottoscrizione pubblica in favore di Venezia e dei veneziani, attraverso apposita iniziativa che si terra' mercoledi' 20 novembre. Una raccolta fondi, un aiuto concreto a chi vive la difficolta' del momento". E' quanto annuncia Domenico Bevacqua, consigliere regionale della Calabria del Pd e fondatore del laboratorio culturale-politico Zonadem.

"Vogliamo non solo essere utili - aggiunge Bevacqua - ma anche dimostrare con forza che la solidarieta', la generosita', il senso dell'unita' della nazione e di tutti gli italiani sono per noi valori fondanti e irrinunciabili del vivere civile. Lo faremo anche per evidenziare, in maniera pacata e civile, quanto siamo distanti dalle urla, dagli isterismi populisti, dalle divisioni e dall'intolleranza. Venezia e' del mondo, Venezia e' italiana, Venezia e' degli esseri umani".