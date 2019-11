Pedà deposita proposta di legge “agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per i vigili del fuoco”

Il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Pedà ha depositato una proposta di legge per istituire "le agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (modifiche alla legge regionale 31-12-2015 n. 35. "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale").

"Come è noto – spiega Pedà- la modifica apportata dalla legge di stabilità 48/2018 ha introdotto il diritto alle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale regionale per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, con l'esclusione dei Vigili del Fuoco. Pertanto, questa proposta di legge mira ad ovviare a tale carenza e agevolare anche la libera circolazione dei Vigili del Fuoco a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale, così come sta avvenendo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine. Da qui, la proposta di modifica dell'articolo 7 della legge regionale 35/2015".