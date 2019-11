Regionali in Calabria, Berlusconi: “Candidato a governatore sarà di FI”. E a giorni la decisione del M5S

"Per la Calabria dobbiamo incontrarci con Salvini e la signora Meloni, per definire anche qui il candidato, che pero' deve essere un candidato presentato da noi". Cosi' il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera, rispondendo a una domanda sulle candidature del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Calabria.

Sul fronte del M5S, invece, dovrebbero tenersi nel fine settimana due nuove riunioni del capo politico Luigi Di Maio con gli esponenti, locali e nazionali, dei pentastellati dell'Emilia Romagna e della Calabria. Gli incontri, a quanto si apprende, dovrebbero essere propedeutici ad una decisione definitiva, sulla presentazione o meno della lista 5s.