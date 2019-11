"Dove non saremo pronti non ci presenteremo. Nei prossimi giorni prenderemo decisioni su questo". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Fuori del coro', rispondendo una domanda sulle eventuali candidature del M5S alle prossime regionali, a partire da quelle in Emilia Romagna e Calabria.

