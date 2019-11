Granata (Consorzio Valle Crati): “In Calabria serve una Flat Tax territoriale”

"La Calabria è notoriamente il sud del sud, il rapporto svimez del 4/11/19 è di per se raccapricciante, ed Il confronto media Campania - basso Lazio Bari con Crotone o Vibo Valentia è più che indicativo.Se il mezzogiorno è il peso morto per il paese , la Calabria lo è per lo stesso mezzogiorno. Siamo agli anni 50 inchiodati alle difficoltà del dopoguerra. Basti pensare ai POR IN CALABRIA DOTAZIONE 2,3 miliardi 14-20 Spesi 484 pari al 20 per cento. Servono soluzioni concrete per il rilancio del Sud e lo sviluppo del territorio, in Calabria serve una Flat Tax territoriale . In questa ottica saranno illustrati, con un gruppo di amministratori e di economisti, giorno 15 Novembre alle ore 17,00, presso l'Hotel Royal, le nostre proposte programmatiche per il rilancio del Sud" . Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .

Dettagli Creato Martedì, 12 Novembre 2019 17:16