Regionali, Furgiuele (Lega): “Vinceremo in Calabria con centrodestra coeso”

"Ringrazio l'eurodeputato della Lega Massimo Casanova per aver incontrato nella giornata di ieri militanti e amministratori del partito a Lamezia Terme. Con lui abbiamo fatto il punto sulle opportunita' che le realta' locali possono cogliere attraverso un collegamento virtuoso e concreto con l'Europa". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele.

"Ultimata la campagna di ascolto - prosegue - gia' nelle prossime settimane vedremo di coinvolgere talenti imprenditoriali ed energie culturali per sviluppare insieme ai comuni interessati progettualita' in grado di incentivare lo sviluppo nei settori dell'agricoltura e del turismo, anche delle start-up di cui la nostra regione abbonda. Il rapporto ultimo targato Svimez ci restituisce un panorama calabrese avvilente che non puo' non allarmarci. Consci del fatto che non possiamo rimanere a guardare, daremo vita insieme al nostro europarlamentare di riferimento ad una serie di iniziative che promuovano lo sviluppo dal basso. Sono convinto che troveremo tanti comuni disposti ad utilizzare gli strumenti che insieme all'on. Massimo Casanova via via presenteremo".

"Senza contare - conclude Furgiuele - che l'esperienza di Massimo tornera' utile quando finalmente saremo al governo della Regione Calabria. Un obiettivo che sono convinto riusciremo a centrare con un centro-destra coeso e animato dalla voglia di riscatto sociale civile ed economico di questa nostra terra".