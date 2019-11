Allerta meteo: domani modifiche alla circolazione ferroviaria

"In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della Regione Calabria, per le abbondanti piogge previste per la giornata di domani, 12 novembre, ci saranno possibili modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Reggio Calabria centrale-Catanzaro Lido, Catanzaro Lido-Crotone-Sibari e Catanzaro Lido-Lamezia Terme centrale". Lo riferisce un comunicato di Rfi-Rete ferroviaria italiana. "Previsto un servizio sostitutivo con autobus - si aggiunge - che sara' attivato compatibilmente all'evolversi delle condizioni metereologiche".

