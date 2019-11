Saccomanno (Rotary Club Nicotera Medma): “Brillante conversazione sulle confraternite”

Presso la sala del Museo Diocesano di Nicotera, sede del Rotary Club Nicotera Medma, vi è stata una ampia e brillante conversazione sulle Confraternite: "Tra passato&presente&futuro". Un mondo spesso sconosciuto che accomuna tanti fedeli per l'esercizio di opere di pietà e carità. Affascinante discussione che ha colpito i numerosi presenti e che ha deliziato questi nel conoscere veramente un mondo quasi sconosciuto. Dopo i saluto del Presidente del Rotary Club Nicotera Medma, Antonina Marrari, sono intervenuti: Don Francesco Vardè, Parroco della Cattedrale di Santa Maria Assunta, che ha descritto la nascita ed i percorsi delle Confraternite sino ai giorni nostri, Massimiliano Donato, Priore della Confraternita Maria SS. Addolorata di Rosarno, che ha illustrato le ragioni della nascita e le modalità di regolarizzazione della stessa, precisando che vi è stata una precisa determinazione di non accettare nessuna persona vicina alle famiglie di 'ndrangheta, Giovanni De Lorenza, Priore della Confraternita di Maria SS. Immacolata e del Carmine, di San Ferdinando, che ha puntualizzato della importanza di tali strutture che per San Ferdinando è oramai una istituzione alla quale molti guardano e si rivolgono, Giuseppe Adilardi, Priore della Congregazione Nobile dei Bianchi di San Nicola di Tropea, che ha evidenziato come la stessa sia stata ricostituita nel 1320, con oltre 8 secoli di storia, nella quale sono appartenuti persone di grande rilievo per la storia di Tropea, precisando ancora che la propria sede ha anche una matrice templare. Dopo un interessante dibattito, al quale hanno partecipato molte persone presenti, le conclusioni sono toccata a Giacomo Francesco Saccomanno, Segretario del Rotary Club Nicotera Medma, che ha voluto rimarcare l'importanza delle Confraternite in una società ove i valori sono quasi completamente scomparsi e ove i giovani hanno perso la bussola dell'orientamento, a causa di un sistema che pensa solamente alla vita materiale, interrogandosi ed interrogando i relatori e la platea di come potranno le Confraternite incidere sulla società e maggiormente avvicinare i giovani". Lo afferma in una nota il Segretario del Rotary Club Nicotera Medma, Giacomo Saccomanno .

