Gasparri (FI): “Elezioni regionali in Calabria? Centrodestra unito è punto saldissimo”

"Il centrodestra unito e' un punto saldissimo, poi sono lecite le discussioni nella coalizione e sui candidati. Forza Italia ha tante persone che possono correre a ruoli di questo tipo, noi partiamo da una proposta adatta poi ci saranno le riunioni. Noi vogliamo il centrodestra unito certamente anche perche' si giocano partite che guardano ad una prospettiva di elezioni nazionali". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri parlando con i giornalisti delle elezioni regionali in Calabria a margine di un incontro organizzato dai giovani del partito. "Abbiamo una proposta chiara - ha aggiunto Gasparri - che e' Mario Occhiuto, alla luce dei risultati che questa citta' ha raggiunto sotto la sua amministrazione. Chi fa critiche guardi i fatti e i risultati. Noi con spirito costruttivo riproponiamo questo nome perche' siamo dei garantisti e un rinvio non e' un giudizio. Di certo il presidente Berlusconi affrontera' con la coalizione la questione una volta per tutte".

Dettagli Creato Sabato, 09 Novembre 2019 21:00