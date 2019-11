Sposato (Cgil Calabria): “Serve cronoprogramma investimenti pubblici o continuerà fuga dal Sud”

"Se un Paese vuole tornare a essere competitivo deve avere il controllo delle reti strategiche materiali e immateriali, delle infrastrutture, reti sanitarie, reti delle comunicazioni, reti energetiche, reti di collegamento, acciaio, auto. E' necessario avere il controllo della partecipazione pubblica. Le privatizzazioni selvagge hanno fallito e reso povero il lavoro nel Paese". Lo afferma, in un post, su Facebook il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato.

"Serve - prosegue Sposato - un piano per il lavoro al Sud con un cronoprogramma degli interventi sugli investimenti pubblici chiamando alle responsabilita' le partecipate pubbliche (Anas, Enel, Cassa depositi e prestiti, Rfi, Fincantieri, Invitalia) e li' dove necessario, nazionalizzare gli interventi. Serve una imprenditoria dinamica che punti su economia circolare, lavoro di qualita' e innovazione, in raccordo con universita' e ricerca. Rendere operative le Zes e' fondamentale. Se non si individuano le priorita' di interventi in Calabria e nel Mezzogiorno, il declino e la fuga dal Sud sara' inarrestabile ed investira' il resto del Paese".