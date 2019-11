Regionali in Calabria, Parentela: “Il Movimento Cinque Stelle ci sarà”

"Per le Regionali calabresi il Movimento 5 Stelle ha avviato un confronto interno alla deputazione del territorio e sta lavorando alla stesura del programma aprendo a tutti i contributi, dagli attivisti alle varie espressioni della societa' civile. E' dunque infondato che vorremmo rinunciare a presentare nostre liste". Lo afferma, in una nota, il deputato Paolo Parentela, coordinatore per la campagna elettorale del M5S in Calabria. "Al netto di ipotesi e gossip politici - prosegue - stiamo invece impegnandoci, e senza fermarci, per costruire un progetto politico fondato su precisi punti di programma, che stiamo definendo in condivisione tenendo conto delle priorita': legalita', sanita' ambiente, agricoltura, trasporti, turismo e innovazione. Inoltre - conclude - stiamo valutando i migliori profili della Calabria onesta per offrire ai calabresi, prima del voto del prossimo 26 gennaio, l'indicazione della squadra di governo che affianchera' il nostro candidato presidente".

Dettagli Creato Venerdì, 08 Novembre 2019 19:16