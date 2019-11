Granato (M5S): “Alleanza con Pd non è in programma”

"L''alleanza con il Pd non e' nei nostri programmi e quindi non puntiamo su questa linea". Così la senatrice del m5S, Bianca Laura Granato a margine di un'iniziativa a Catanzaro, con riferimento alle elezioni regionali in Calabria. "Noi davvero - ha aggiunto Granato - vogliamo dare un vero segnale di cambiamento e una concreta possibilita' di cambiamento alla Calabria: o rappresentiamo quello per cui siamo nati o non ha senso nemmeno il nostro essere in politica". Rispondendo a una domanda sul possibile candidato del M5S alle Regionali, Granato ha osservato: "Al momento stiamo valutando alcune possibilita', non sono tantissime, pero' stiamo cercando profili vicini al nostro sentire e alla nostra identita', perche' abbiamo bisogno di un soggetto che - ha concluso la parlamentare del Movimento 5 Stelle - possa rappresentare in toto la nostra identita' anche etica".

Dal ministro degli Esteri e capo polito del M5S, Luigi Di Maio,viene ribadito lo stop ad eventuali alleanze col Pd.

"Nella prossima settimana – ha affermato nel corso del forum ANSA – avro' riunioni con i gruppi della Calabria ed Emilia. Oggi nel Movimento non c'e' un consenso per fare alleanze con il Pd. A livello nazionale non e' un'alleanza ma un governo che mette insieme i voti perche' non abbiamo raggiunto il 51% dei consensi".