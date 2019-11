Cantine aperte a San Martino, in Calabria weekend ricco di appuntamenti

L'adagio recita che "Nell'estate di San Martino si spilla la botte e si assaggia il vino" e così come da tradizione torna l'appuntamento con Cantine Aperte a San Martino. Il prossimo week end - 9 e 10 novembre - anche in Calabria, come nel resto del Paese, il Movimento turismo del vino celebra l'appuntamento autunnale con i produttori, per condividere con i tantissimi appassionati la gioia di assaggiare eccezionalmente i vini dell'ultima vendemmia e non solo.

Protagonisti indiscussi saranno i vini, non solo quelli novelli ma anche quelli delle annate precedenti, a far da guida alla visita alle cantine, l'incontro con i produttori, spunto per la conoscenza del territorio e delle sue ricchezze culturali, gastronomiche, antropologiche.

«E' con questo spirito - ha sottolineato il Presidente del Movimento Turismo del Vino Calabria, Pierluigi Aceti - che ci affacciamo a questo nuovo appuntamento che rilancia la sinergia con il territorio, ci apre al confronto con gli appassionati del vino, ci permette di far conoscere la nostra associazioni e gli associati per allargare il target dei nostri contatti e stabilire nuove collaborazioni tra pubblico e privato».

In Calabria le cantine che propongono appuntamenti per il prossimo week end cono Acroneo di Acri (Cs), l'azienda agricola di Antonio Altomonte a Palizzi (Rc) e Feudo Gagliardi a Caluonia (RC). Per informazioni dettagliate sugli appuntamenti consultare il sito movimentoturismovino.it