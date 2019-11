Ferro (FdI) chiede audizione in Commissione antimafia della deputata Occhionero

Il segretario della Commissione parlamentare antimafia Wanda Ferro (FDI) ha formalmente richiesto al presidente Morra l'audizione in Commissione della deputata di Italia Viva Pina Occhionero, il cui ex collaboratore parlamentare, Antonello Nicosia, è stato arrestato dalla Procura distrettuale di Palermo con l'accusa di associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione "Passepartout". Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Ros e della Guardia di Finanza, Nicosia sarebbe entrato nelle carceri insieme alla deputata per incontrare i boss detenuti e portare all'esterno i loro messaggi. In particolare l'ex collaboratore parlamentare è ritenuto dagli inquirenti l'anello di collegamento con i mafiosi detenuti vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro. Particolarmente preoccupanti sono, tra l'altro, i toni e contenuti di alcune interlocuzioni tra l'arrestato e la parlamentare emersi nel corso delle indagini. Una vicenda che, secondo la parlamentare di Fratelli d'Italia, necessita di un urgente approfondimento anche in sede di Commissione parlamentare.

