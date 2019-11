Muro Berlino, Furgiuele (Lega): “Vergognoso come governo ometta parola comunismo”

"Il governo giallofucsia attua una vergognosa operazione di revisionismo storico e di censura ideologica, degna dei peggiori regimi totalitaristici. Oggi in commissione Cultura il sottosegretario Giuseppe De Cristofaro, eletto in Parlamento nel 2006 con Rifondazione comunista e nella scorsa legislatura con Sinistra Italiana, ha infatti dato parere contrario per voce del governo alla mozione di minoranza (a prima firma Frassinetti di FdI) sui trent'anni della caduta del muro di Berlino perché nella premessa compariva la parola comunismo. Inoltre, il sottosegretario ha dato parere favorevole a quella alternativa della maggioranza che usa questa perifrasi: "Paesi del cosiddetto socialismo reale". Una vergogna che il governo giallofucsia diffonderà nelle scuole con un documento che ometterà la parola comunismo come se decenni di sinistro oblio sulle Foibe non fossero bastati. Se questa è la strada, De Cristofaro si batterà presto anche per cancellare la dicitura "regime Comunista" dai libri di storia? Quel che è certo è che questo governo delle poltrone, che ogni giorno litiga e si smentisce, evidentemente ha trovato una propria identità comune tra terrapiattismo Cinque Stelle e il peggiore ideologismo sovietico di Leu". Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele, componente della commissione Cultura alla Camera.

Dettagli Creato Mercoledì, 06 Novembre 2019 17:39