Il servizio Eures della Regione Calabria al Salone dell'Orientamento

Il servizio Eures della Regione Calabria, nell'ambito del 14° Salone dell'Orientamento, che si svolgerà il 12–13–14 novembre 2019 – presso il Consiglio Regionale della Calabria – a Reggio Calabria (www.salonedellorientamento.it), sarà presente con uno spazio espositivo e al Professional Day (12 e 13 novembre pomeriggio) ( www.salonedellorientamento.it/professional-day-2019/ ) durante il quale si avrà la possibilità di :

• incontrare le aziende che ricercano personale

• presentare il proprio CV

• partecipare a colloqui di selezione

In particolare Funzionari dei servizi per l'impiego , provenienti dalla Germania , incontreranno giovani che si potranno candidare per offerte di lavoro, con contratto anche a tempo indeterminato, nel settore ingegneristico, sanitario, turistico alberghiero e logistica

Tutte le informazioni per la partecipazione e le candidature possono essere visualizzate su questo link:

https://bit.ly/2C8qGIt

e cliccando su ogni settore lavorativo si possono consultare le offerte di lavoro