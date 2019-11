"600 milioni in più per l'agricoltura, nessuna tassa aggiuntiva per gli agricoltori e misure destinate alle donne e ai giovani. L'ottimo lavoro della Ministra Teresa Bellanova ha riportato il settore in primo piano. Avanti così!". Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.

