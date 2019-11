Maltempo: domani allerta gialla prevista sulla Calabria

Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arrivera' nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell'Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il maltempo interessera' tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni piu' intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dalla mattinata di domani, sabato due novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, in successiva estensione alla Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, e' stata valutata per la giornata di domani, allerta gialla sulla Liguria, su gran parte della Toscana, sull'Umbria, sul Lazio, sulla Puglia meridionale, sui versanti tirrenico-meridionale e ionico della Calabria e sul settore occidentale della Sardegna.

Dettagli Creato Venerdì, 01 Novembre 2019 16:52