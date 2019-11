Dai Sindacati plauso per l'operazione "Nerone"

CGIL CISL e UIL territoriali esprimono soddisfazione nei confronti delle forze dell'ordine e della magistratura per la efficace operazione di contrasto, che ha portato ad assicurare alla giustizia chi, nei mesi scorsi ed anche ai giorni recenti, ha perpetrato ai danni di commercianti ed imprenditori locali azioni criminogene atte ad intimidirli e sottometterli al racket delle estorsioni e del pizzo.

In un contesto come quello calabrese e del nostro territorio, economicamente fragile, situazione come quelle emerse nell'ambito dell'operazione Nerone, aggravano una realtà a forte ritardo di sviluppo, non incoraggiano attività imprenditoriali, minando alla base ogni forma di miglioramento del tessuto sociale e democratico.

Un mercato del lavoro già di per sé statico non può non risentire di un condizionamento della malavita organizzata, riflettendosi in modo fortemente negativo sulle residue speranze di nuova e migliore occupazione, dei diritti del lavoro e quelli di cittadinanza.

CGIL CISL e UIL si dichiarano sin da subito disponibili a sottoscrivere un protocollo di legalità con tutte le forze istituzionali, sociali ed imprenditoriali di rappresentanza, affinchè siano messe in atto tutte le azioni mirate alla prevenzione ed alla repressione degli eventuali fenomeni lesivi degli interessi delle popolazioni locali e di tutti gli attori preposti alla crescita del territorio.