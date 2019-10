La Calabria è la regione in cui si spende di meno in cultura

Ogni mese le famiglie italiane spendono, in media 127,7 euro in cultura, ricreazione e spettacoli. A raccontarlo, il 15/o Rapporto Annuale Federculture "Impresa Cultura. Politiche, Reti, Competenze", presentato oggi. Molto forti sono pero', come in passato, le differenze territoriali: nelle regioni settentrionali si superano i 150 euro mensili, mentre si scende a 80 circa tra Sud e Isole. Nello specifico, il Trentino Alto Adige (178,8 euro) e la Valle d'Aosta (167) sono le regioni in cui si spende di piu' in cultura mentre la Calabria (64,3) e la Basilicata (67) quelle in cui si spende di meno. Confrontando i dati italiani con quelli europei, la spesa in cultura delle famiglie italiane resta sotto la media europea e lontana dai paesi piu' virtuosi: 6,7% sul totale della consumi finali contro l'8,5% della media europea e l'11,5% della Danimarca, primo paese del continente.

