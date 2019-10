Sanità, Spadafora (Equità Territoriale Movimento 24 Agosto): “Stop al piano di rientro”

"Un piano Marshall per la Sanità Calabrese che cade a pezzi.

Dalla Calabria parte un appello al Presidente Mattarella per inviare ospedali militari da campo e per chiedere l' intervento di Emergency e Medici Senza Frontiere.

L'Ospedale di Cosenza cade a pezzi.

Tutta la Sanità calabrese è in crisi a causa dei tagli milionari che si traducono in tagli nei livelli essenziali di assistenza .

In Calabria serve subito un Piano Marshall per la sanità.

Chiediamo al Governo Italiano di trattare i cittadini calabresi al pari dei cittadini del resto d'Italia . Non bastano i supercommissari. La Calabria non può più sopportare il peso di un Piano di Rientro che fa pagare ai cittadini i debiti generati dalla malapolitica nazionale e locale.

Chiediamo stralcio immediato e l'azzeramento del piano di rientro con fondi straordinari nazionali. Chiediamo Equità e rispetto per i cittadini calabresi.

Nel frattempo chiediamo al Presidente Mattarella un intervento di Protezione Civile con ospedali da campo Militari e dei volontari di "Emergency" e di "Medici senza Frontiere " per far fronte all'emergenza sanitaria". Lo afferma Paolo Spadafora, coordinatore regionale Calabria di Equità Territoriale Movimento 24 Agosto.