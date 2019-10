“Black Money”: cade l’accusa di mafia in Appello

Cade l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo d'appello 'Black Monkey'. Secondo la Corte bolognese si tratta di associazione semplice e questo comporta una riduzione delle condanne per gran parte dei 23 imputati. Nicola Femia, considerato dalla Procura il capo dell'organizzazione legata alla 'ndrangheta che faceva profitti con le slot, passa da 26 anni e 10 mesi a 16 anni. In aula c'era anche il giornalista Giovanni Tizian, parte civile per le minacce subite. Revocati i risarcimenti.

"E' caduta l'associazione mafiosa, ma ovviamente faremo ricorso in Cassazione, anche la Procura generale immagino. Leggero' meglio la sentenza, mi sembra pero' che tutta una serie di reati siano andati in prescrizione, per me resta la gravita' di un'organizzazione che per gli elementi sicuramente ha a che fare con le organizzazioni mafiose, su questo c'e' poco da fare". Cosi' il giornalista Giovanni Tizian ha commentato la sentenza d'Appello del processo Black Monkey, che ha visto cadere l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati. Tizian, parte civile per le minacce ricevute, era presente e non ha nascosto la delusione. "Purtroppo questo e' il clima che c'e', un po' ce l'aspettavamo, c'e' stata Mafia Capitale e oggi Black Monkey, il problema sara' allora capire cosa e' mafia e cosa no a questo punto, che ce lo spiegassero cosi' potremmo capirlo meglio tutti". Per Tizian "restano i personaggi che abbiamo visto durante l'inchiesta, quindi personaggi legati ai clan calabresi che per la corte d'appello evidentemente non e' ndrangheta".