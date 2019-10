Regionali, Rosato (Italia Viva): “In Calabria serve fortissima discontinuità”

"Il nostro primo interesse e' rafforzare il governo e di conseguenza il premier". Lo sottolinea il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, che in una intervista ad Avvenire, ricorda come "C'e' ancora un effetto Salvini nel Paese" e "se ad agosto non ci fossimo stati noi, oggi questo effetto sarebbe gia' arrivato a Roma, a Palazzo Chigi". Rosato, comunque, rimarca gli errori giallorossi: "Conte si e' fatto coinvolgere per generosita', ma se non ci andava a Narni era meglio" e "Noi riteniamo che sia sbagliato fare un patto 'a prescindere' con M5s, specie quando le premesse sono errate come lo erano in Umbria".

Quindi "se ci si ritrova in qualche occasione bene, ma ci si ritrova - spiega Rosato - perche' il progetto e' coinvolgente, inclusivo e convincente. Comunque osservo che M5s ha gia' tolto la possibilita' delle alleanze dal tavolo: significa che e' tutta nostra la responsabilita' di organizzare il campo in modo intelligente, non abbiamo piu' scuse". Rosato infine parlando delle prossime regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna assicura che il governatore dem uscente Bonaccini e' "il miglior candidato possibile" e "Lo sosterremo attraverso la lista del presidente". Mentre per quanto riguarda la Calabria, dove probabilmente si votera' lo stesso giorno "Con una fortissima discontinuita' e intorno a una persona di caratura ed equilibrata si puo' costruire un progetto", sostiene Rosato.(AGI)