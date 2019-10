Tornata elettorale nei Consorzi di Bonifica di Cosenza e Mormanno, si affermano programma e liste Coldiretti: gli eletti

Prosegue l'onda lunga con l' affermazione del programma e delle liste Coldiretti nei Consorzi di Bonifica. Domenica 27 ottobre u.s. si sono svolte nella provincia di Cosenza, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2019-2024 sia nel Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede a Cosenza che in quello dei Bacini Settentrionali con sede a Mormanno. Anche nelle elezioni dei due Consorzi di Bonifica si è abbondantemente superato il quorum richiesto dalla Legge e dallo Statuto, per la loro validità. Infatti, nel Consorzio di Cosenza si è andati oltre il 48% e in quello di Mormanno del 41% degli aventi diritto al voto nella terza sezione di contribuenza. "Coldiretti, commenta con soddisfazione il presidente Regionale Franco Aceto, continua in questo straordinario e attento impegno nel sistema delle bonifiche partecipando e coinvolgendo e certamente non cedendo a coloro che invocano commissariamenti, bensì continuando a valorizzare l'autogoverno degli agricoltori che è un grande valore da custodire e confermare perché- molti forse lo vogliono sottovalutare – sta crescendo una classe dirigente autorevole e preparata.

I Consorzi sono impegnati in attività concrete e tangibili di difesa idraulica, manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione e servizio costante di irrigazione a sostegno dell'agricoltura e questo caratterizzerà anche gli anni futuri per contribuire a dare dinamicità ai comprensori governati dai Consorzi. Ringrazio continua - per l'impegno e la generosità, i dirigenti e tutta la struttura dell'Organizzazione di Cosenza e i candidati neoeletti consiglieri che nei prossimi giorni, dopo che i rispettivi Consigli saranno completati dal rappresentante dei comuni facenti parte del comprensorio consortile, eleggeranno il Presidente del Consorzio e la Deputazione Amministrativa". Per il Consorzio di Cosenza sono risultati eletti: per la prima sezione - Abbruzzese Lucio, Cribari Enrico, De Cicco Vincenzo, Marano Giuseppe, Prezioso Franco, per la seconda Gardi Antonio, Gargiulo Salvatore, Scarola Gennaro, Spizzirri Carlo, Tarasi Pietro, per la terza sezione Aceto Renato, Guido Umile, Liguori Domenico, Parise Raffaele, Scrivano Ivo. Per l'Ente Consortile di Mormanno sono stati eletti: prima sezione, Dulcetti Marcello, Gigliotti Giuseppe, Lauria Natale, Sciarra Francesco, Sola Santo, per la seconda Alberti Salvatore, Franco Giuseppe, Infusino Vincenzo, Tamburi Valentino, Valilà Francesco, per la terza Arcidiacono Giuseppe, Genovese Antonio, Milione Domenico, Serra Francesco, Tricoci Giovanni. "Continuiamo a sostenere una attività, che ha come stella polare gli agricoltori e che deve consolidare gli impegni declinati nell'ambizioso progetto, dichiara Francesco Cosentini direttore di Coldiretti Calabria - che bisogna portare avanti con la consapevolezza di dover realizzare servizi sempre più importanti per le imprese agricole ed agroalimentari e per il territorio che, messo in sicurezza, deve fare coesistere gli interessi legittimi delle imprese, delle popolazioni e delle Amministrazioni locali, secondo una visione di sviluppo e crescita.