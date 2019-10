La relazione di fine mandato del Garante Marziale: "Ottocento denunce e segnalazioni"

Il Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha tenuto a Palazzo Campanella l'ultima relazione annuale prima della scadenza del suo mandato in coincidenza con la conclusione della legislatura regionale. Marziale ha tracciato un bilancio dei suoi quattro anni di lavoro, caratterizzati da circa 800 tra denunce e segnalazioni. "E se qualche volta qualcosa non e' andata per il verso giusto - ha detto il Garante - non e' stata per colpa della politica, che mi ha sempre ascoltato, ma di gente che negli uffici pubblici non merita il posto che occupa. Di Comuni che spesso sbagliano le richieste e che non ce la fanno, in molti casi, a gestire tutto cio' che lo Stato demanda loro. Ma ho anche incontrato tanta gente meravigliosa, persone senza le quali non avrei potuto fare nulla". Accanto a Marziale i presidenti della Giunta e del Consiglio regionali, Mario Oliverio e Nicola Irto, che hanno sottolineato i risultati di un ufficio come quello del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza "che e' riuscito a distinguersi - hanno detto - a livello nazionale".

"Quando Antonio Marziale fu proposto all'incarico di Garante dell'Infanzia ebbe l'accoglienza e il consenso da parte dell'intero consiglio regionale per le sue qualità non solo di sociologo come lui ama ricordare, ma anche di comunicatore e di uomo che ha sempre dedicato grande attenzione ai problemi dell'infanzia e per la quale ha saputo affermarsi a livello nazionale e oltre" ha detto il Presidente della Regione, Mario Oliverio.

"Con la sua nomina– ha proseguito Oliverio- avevamo intuito che Marziale rappresentava una risorsa in grado di fare dell'istituto del Garante per l'infanzia della Calabria un punto di riferimento importante, un osservatorio privilegiato per sollecitare, proporre e stimolare attenzione rispetto ai problemi, e sono tanti, che riguardano l'infanzia. Oggi lui stesso ci ha ricordato che in una società civile "normale" non ci dovrebbe essere alcun bisogno di un garante dell'infanzia, ma purtroppo non solo in Calabria e in Italia, ma nel mondo intero tantissimi bambini vivono ancora in una condizione di non adeguata attenzione e premura. Spesso in alcune realtà del mondo subiscono violenze sistemiche o sono oggetto di sfruttamento inaudito. Anche nelle società più evolute come la nostra c'è ancora, purtroppo, una fascia larga di bambini che vive una condizione di indifferenza nella sofferenza"

"La funzione del Garante –ha rimarcato il Presidente della Regione- è proprio quella di sgombrare il campo da questa indifferenza e di fare in modo che le istituzioni, ma anche le famiglie e l'intera società abbiano la consapevolezza, la cultura e l'attenzione necessaria che merita la fascia dell'infanzia"

"Ottocento denunce e segnalazioni –ha concluso Oliverio- non sono poca cosa, perché esse non riguardano una sfera ordinaria e normale dal punto di vista culturale, ma una dimensione molto delicata, a volte privata, spesso tesa ad essere nascosta, mantenuta nell'anonimato. Il Garante dell'Infanzia ha saputo porsi come punto di riferimento ed è diventato interlocutore di un mondo che spesso non ha il coraggio di venire allo scoperto".

"Nelle politiche dell'infanzia, in questi cinque anni - ha affermato, concludendo i lavori, il presidente Irto - la Calabria ha lavorato bene, ottenendo risultati fino a qualche tempo fa inimmaginabili. Se oggi la Calabria fa da apripista rispetto alle altre Regioni sulle politiche dell'infanzia, e' anche grazie all'attivita' del Garante. Un lavoro che deve proseguire, perche' il punto dal quale siamo partiti era molto arretrato. Troppo arretrato e indegno per un Paese civile". Irto, nel ringraziare Marziale per il lavoro fatto, ha concluso riprendendo il motto che campeggia sulla nave scuola della Marina Italiana, l'Amerigo Vespucci: 'Non chi comincia, ma quel che persevera'. "E' li' l'ispirazione per tutti noi, per oggi e per il futuro".